Prodeje The Outer Worlds předčily očekávání

Neoficiální nástupce Falloutu, The Outer Worlds (číst recenzi na Bonuswebu) od studia Obsidian, sklízí nejenom slušná hodnocení, ale hlavně se dobře prodává. Vyplynulo to z finanční zprávy Take-Two Interactive, která sice nezmiňuje konkrétní čísla, ale udává, že hra uspěla u kritiky a po prodejní stránce předčila očekávání. Verze pro Switch by pak měla vyjít nejpozději do konce března příštího roku.

The Outer Worlds