The Outer Worlds dostanou příští rok DLC

Z The Outer Worlds od Obsidianu se letos stal překvapivý hit (viz naše recenze), který se prodává nad očekávání. Jako poděkování všem fanouškům jeho autoři chystají na příští rok přídavek, který rozvede události původní hry.

Thank you, everyone, for your love and support over these last few years. You are all fantastic, and we are very grateful for every single one of you.

We want to take this time to share a special message regarding The Outer Worlds, from us to you: https://t.co/9HUBPihsWv pic.twitter.com/XhpRwG40LJ