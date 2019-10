The Outer Worlds budou součástí Xbox Game Pass

Model předplatného od Microsoftu je zatím tím nejlepším, jaký si na PC můžete pořídit (viz náš starší článek) a za pár stovek měsíčně si s ním zahrajete i úplné novinky. Pokud jste si zaplatili tento měsíc kvůli Gears 5 a nyní jej plánujete zase zrušit, tak počkejte. V říjnu totiž do Game Passu přibude i netrpělivě očekávané RPG The Outer Worlds od Obsidianu. A to se vyplatí.

VIDEO: The Outer Worlds – Official Announcement Trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu