Tvůrci Gluma se omlouvají za zpackanou hru

Začíná to být jako přes kopírák. Vydáte hru, která je zjevně ve špatné stavu, a pak si sypete popel na hlavu. Naposledy to udělali tvůrci hry The Lord of the Rings: Gollum s vydavatelstvím Daedalic Entertainment. V prohlášení adresovaném hráčům slibují, že technické nedostatky a bugy opraví. Jenže zatímco řadu her skutečně trápí jen technický stav, problémy Gluma jsou daleko hlubší. Aktuálně je to jedna z nejhůř hodnocených her letošního roku. Nepotěší tak ani zvěsti, že tvůrci pracují ještě na další hře ze světa Pána prstenů.