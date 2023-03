Letos rozhodneme, co se stane z Gluma v Lord of the Rings: Gollum

Několikrát odložené akční dobrodružství The Lord of the Rings: Gollum se připomnělo novým příběhovým trailerem, který vypadá přece jen o něco lépe, než když byla hra oznámena. Jako Glum budeme šplhat, skákat a samozřejmě i bojovat. Každé naše rozhodnutí se má promítnout do jeho osobnosti – buď převáží temná stránka Gluma, nebo spatříme jiskru rozumu v podobě Sméagola.

Přesné datum vydání oznámeno nebylo (platí letos mezi dubnem a zářím), a možná je to tak lepší. Hra míří na PC, Switch a staré i nové konzole.