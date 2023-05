Je to trhák, naznačují první prodejní výsledky nové Zeldy

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom je od pátku oficiálně v obchodech a vypadá to, že hra si kromě fantastických hodnocení připisuje i skvělé komerční výsledky. Prozatím se musíme spokojit s prodejem krabicových verzí v Británii, ale i ty ledacos naznačují.

Žádná jiná krabicová hra letos neměla lepší úvodní prodeje, dosavadní jednička, Hogwarts Legacy, byla překonána o více než 50 procent. Je to také nejúspěšnější start Zeldy v historii Británie. Pro zajímavost, loňský hit Pokémon Scarlet / Violet se ovšem prodával ještě o fous lépe.