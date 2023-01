Trailer na další epizody The Last of Us ukazuje hráčům známá místa

HBO vydalo hned po pondělní premiéře očekávaného seriálu The Last of Us (dojmy z první epizody na Bonuswebu si můžete přečíst zde) trailer, který ukazuje, na co dalšího se mohou diváci těšit. Hráči videohry okamžitě rozpoznají některá známá místa, postavy a mihne se tam i Clicker. Druhý díl bude mít premiéru v pondělí 23. ledna.