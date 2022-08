HBO zveřejnilo přehledové video představující seriály, které mohou diváci v nadcházejícím roce očekávat. Fanoušci sice aktuálně žijí horkou fantasy novinkou Rod draka, nicméně příznivce her v traileru zaujal ještě kratičký segment věnovaný seriálu The Last of Us, který vzniká na motivy stejnojmenné post-apo hry. Role Joela se ujal Pedro Pascal, zatímco Ellie ztvárnila Bella Ramseyová – na oba se můžete podívat v čase 1:43.

První sezonu očekáváme začátkem roku 2023.