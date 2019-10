The Last of Us Part II se odkládá na květen 2020

Ačkoliv měla očekávaná akce The Last of Us Part II (víc na Bonuswebu) vyjít už příští rok v únoru, nakonec si počkáme o něco déle. Ředitel projektu Neil Druckmann na blogu PlayStation vzkázal, že studio Naughty Dog potřebuje víc času, aby dostálo kvalitě, na jakou jsou hráči zvyklí. Nové datum vydání bylo stanoveno na 29. května 2020.

The Last of Us Part II