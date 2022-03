The House Of The Dead: Remake není mrtvý, vyjde v dubnu

Klasická kolejnicová střílečka House of the Dead z roku 1997 vyjde v nové verzi 7. dubna na Switch. Hra byla oznámena loni na jaře s vydáním v roce 2021. To se nestalo a vzhledem k tomu, že tvůrci nebyli v mezičase příliš sdílní, tak potěší i to, že hra doopravdy vyjde. Remake slibuje původní zážitek, více konců, fotografický režim, achievementy, nový režim či lokální multiplayer pro dva. Teď by to ještě chtělo nástavec Zapper pro ovladače Joy-Con. Níže sledujte nové video.