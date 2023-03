The Elder Scrolls Online obohatil datadisk Scribes of Fate

Už téměř deset let fungující onlinovka The Elder Scrolls sice nedosahuje věhlasu World of Warcraft, i tak má ale stále bohatou základnu hráčů. Ti všichni nyní mohou vyzkoušet nové DLC Scribes of Fate, které přináší dva nové PvE dungeony pro čtyři hráče, Bal Sunnar a Scrivener’s Hall. Oba dungeony lze projít na obtížnost Normal, Veteran a Veteran Hard a obsahují jedinečné odměny a úspěchy, včetně šesti nových sad předmětů, dvou sad příšer a řady sběratelských předmětů, mezi nimiž nechybí nový skin, gesta a další.