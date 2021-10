Expanze Deadlands pro The Elder Scrolls Online vyjde prvního listopadu

Ačkoliv The Elder Scrolls VI je ještě daleko, na fanoušky MMORPG The Elder Scrolls Online čeká další zábava. Prvního listopadu totiž vyjde expanze Deadlands, a to nejen na PC a Mac, ale také na PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series X/S. Již nyní si můžete zahrát bezplatný prolog, stačí přijmout úkol „An Apocalyptic Situation“ v Crown Store. Expanze jako taková zdarma samozřejmě nebude.