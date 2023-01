The Division 2 je konečně na Steamu a to rovnou v akci

Návrat Ubisoftu na Steam je v plném proudu a tentokrát přišla řada i na The Division 2 (naše recenze), jednu z prvních her, která se nejoblíbenějšímu digitálnímu obchodu s hrami tehdy vyhnula. A aby brzy již 4 roky stará střílečka nalákala nové hráče, je rovnou k dispozici se 70% slevou, za cca 200 Kč. Pravdou je, že Ubisoftu by se dnes hodila každá koruna, viz náš článek o jeho špatných finančních výsledcích.