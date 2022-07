Horor The Devil in Me vyjde ještě letos, připomíná brutální Saw

Studio Supermassive nás nedávno oblažilo povedeným hororem The Quarry (naše recenze), na jejich rozjetou sérii The Dark Pictures to však naštěstí nebude mít vliv a nový díl nazvaný The Devil in Me stejně jako v předchozích letech vyjde po prázdninách. Tentokrát se ocitneme v doupěti sadistického vraha, který své oběti mučí ve stylu populární filmové série Saw.