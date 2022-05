The Cycle od tvůrců Spec Ops po třech letech opustí předběžný přístup

Studio Yager mají všichni zafixované především díky vynikající „protiválečné“ střílečce Spec Ops: The Line, jejich novinka The Cycle však bude z úplně jiného žánru. Je to multiplayerová střílečka, kterou autoři popisují jako PvPvE. O její zajímavosti budiž důkazem, že je to nejvíce „wishlistovanou“ free 2 play hra na Steamu. Plné verze se dočkáme 22. června, ovšem pouze na PC.