Blíží se oznámení The Crew Motorfest?

Od vydání závodní hry v otevřeném světě The Crew 2 brzy uplynou čtyři roky a nějakou dobu už se objevují zvěsti o nástupci. Podle zjištění stránek Insider Gaming a dataminera @ScriptLeaksR6 se pokračování bude jmenovat The Crew Motorfest a oficiální oznámení je prý velmi blízko.

The Crew Motorfest původně vznikalo jako DLC pro The Crew 2, postupně ovšem přerostlo v samostatný projekt. Podle Insider Gamingu se hra odehrává na ostrově Oahu na Havaji a pohání ji nový engine. Jako vždy platí, do oficiálního oznámení berte tyto informace s rezervou.