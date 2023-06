Nový trailer z připravované openworldové závodní hry The Crew Motorfest, která je zasazená na havajský ostrov O’ahu, představuje ochutnávku sezonních aktivit. Měnit se budou každé čtyři měsíce. Od 21. do 23. července poběží na PC i současných konzolích uzavřená beta, přihlásit se do ní můžete zde. První dojmy z hraní čtěte na Bonuswebu zde.

The Crew Motorfest vychází 14. září na PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One a PlayStation 3.