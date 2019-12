Zahrajte si zdarma arkádové závody The Crew 2

Od čtvrtka do pondělí si můžete zdarma zahrát arkádové závody The Crew 2, a to na PC (Uplay, Steam, Epic Store), PlayStationu 4 a Xboxu One (je vyžadováno předplatné Xbox Live Gold). K dispozici je celá hra včetně všech aktualizací po vydání. Samozřejmostí je zachování veškerého postupu, pokud si hru následně i koupíte. Digitální PC verze stojí ve slevě 15 eur.