Autoři Mutant Year Zero chystají novou hru

Mutant Year Zero sice díru do světa vyloženě neudělala, ale vývojářům ze švédského studia The Bearded Ladies ukázala, že jim zájem o originální tahové strategie (viz naše recenze) k uživení stačí. A tak už chystají třetí. O Miasma Chronicles toho zatím moc k dispozici není, ale už teď je jisté, že se autoři budou opírat o boj malých jednotek proti veliké přesile a zajímavý příběh. Vyjde příští rok na PC i konzole.