Výročí hry Mafia oslaví knížka The Art of Mafia Trilogy

Legendární česká hra Mafia: The City of Lost Heaven oslavila dvacet let od vydání. Při té příležitosti jde na trh knížka nazvaná The Art of Mafia Trilogy, která na 236 stránkách slibuje concept arty, fotografie z vývoje i dosud nezveřejněné materiály. Detaily o vývoji v úvodu představí Roman Hladík, generální manažer společnosti 2K Czech. Ačkoli se název knihy odkazuje na trilogii, knížka se bude věnovat také remaku.