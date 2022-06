The Alters je nová hra od polských autorů This War of Mine

Jen málokdy máme po oznámení nové hry tak malou představu o tom, co od ní čekat, jako se nám to stalo s The Alters. Novinka od autorů mrazivých her Frostpunk a This War of Mine má sice parádní grafiku a atmosférický trailer, jak se však bude hrát, to netušíme. Jediné, co jsme dokázali zjistit je zápletka. Hlavní hrdina Jan ztroskotal na cizí planetě a teď klonuje sám sebe, aby přežil. Nezbývá než důvěřovat zkušeným autorům, že vědí, co dělají.