Terminátor se ukáže v Ghost Recon: Breakpoint

Ačkoli taktická akce Ghost Recon: Breakpoint nesklízela zrovna dobré známky při vydání a ani se dobře neprodávala, neznamená to, že by ji Ubisoft hodil přes palubu. Kromě připravovaných úprav a nového obsahu se aktuálně do hry podívá Terminátor. Event začíná už 29. ledna a láká na něj teaser níže. Další informace prozatím chybí, ale nabízí se, že bude pojat stejně jako kdysi Predátor v Ghost Recon Wildlands. Bude to tedy pořádně tuhá mrcha.