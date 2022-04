Téměř sto starších her od Ubisoftu přišlo o online podporu

Že veliká vydavatelství postupně vypínají servery svých starších, méně hraných her, je vcelku běžné, málokdo ovšem v tomto ohledu postupuje tak razantně jako Ubisoft, jenž během pondělí 25. dubna vypnul veškerou online podporu téměř stovky her, mezi kterými nechybí ani starší díly ze sérií Assassin’s Creed, Splinter Cell nebo Driver. Jejich kompletní seznam najdete tady. Znamená to, že se hráči nedostanou k dodatečně zakoupenému obsahu, případně nebudou moci získat některé online achievementy.