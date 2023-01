Podívejte se, co vše vylepšuje remaster Tales of Symphonia

Předloňské JRPG Tales of Arise znovu zažehlo zájem o legendární sérii „Tales of...“ a vydavatelství Bandai Namco chce této vlny využít. Již 17 února vydá remaster téměř dvacet let starého dílu Tales of Symphonia. Kromě lepší grafiky se můžete těšit i na pár designových usnadnění, viz video níže. Hra vyjde na PC, Nintendo Switch, playstationy i xboxy