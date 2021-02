Projekt xCloud je cloudová služba, která umožňuje streamovat hry do telefonů nebo tabletů s Androidem. Navázána je na herní předplatné Xbox Game Pass Ultimate a ambice Microsoftu jsou samozřejmě větší, a to dostat se do co nejvíce zařízení.

Na obrázku níže se můžete podívat, jak xCloud vypadá ve webovém rozhraní. To také otvírá cestu, jak službu zprovoznit na iPhonech a iPadech. Podle serveru The Verge, který obrázek zveřejnil, webovou verzi aktuálně testují zaměstnanci Microsoftu.