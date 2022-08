Vylepšená verze Tactics Ogre vyjde ještě letos i na Steamu

Již 11. listopadu vyjde pod názvem Tactics Ogre: Reborn na PC, playstationy a Nintendo Switch remake klasického RPG Tactics Ogre: Let Us Cling Together z roku 2010. Pokud vám tato hra nic neříká, nejspíš jste nikdy nevlastnili přenosnou konzoli PSP, kde šlo o jeden z největších hitů. Ideální příležitost to napravit.