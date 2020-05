Switch Online se rozroste o další čtyři hry

Předplatitelé služby Switch Online získají 20. května přístup k další čtveřici her. Ze SNESu to jsou Wild Guns, Panel de Pon a Operation Logic Bomb, z NESu pak Rygar. Pokud vám názvy nic neříkají, podívejte se na video níže. Pro zajímavost, v knihovně už je přes 80 her.