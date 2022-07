Switch Online je bohatší o další čtyři hry na Segu Mega Drive

Předplatitelé služby Nintendo Switch Online s dražším tierem Expansion Pack si mohou zahrát další čtyři retro hry z éry konzole Sega Mega Drive. A nejsou to vůbec špatné kousky. Comix Zone je poměrně náročný komiksový brawler, fanoušci pak oceňují kompilaci Mega Man: The Wily Wars. Z akce s raketou Zero Wing pochází špatně přeložená věta z japonštiny „All your base are belong to us“, z níž se stal internetový mem. V Target Earth pak bojujeme proti kyborgům, kteří útočí na Zemi.