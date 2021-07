Switch Online brzy rozšíří další tři hry ze SNESu

Knihovna her z konzolí NES a SNES, k níž mají na Switchi přístup předplatitelé služby Switch Online, se 28. července rozroste o další tři hry. Jmenovitě jsou to arkády Claymates, Jelly Boy a Bombuzai. Jak se můžete přesvědčit na videu níž, žádná sláva to není, takže jen zopakuji své přání, aby Nintendo už konečně mohlo zařazovat hry z Nintenda 64. Nebo vymyslet nějaký jiný benefit, protože tyto hry už nikoho moc nezajímají.