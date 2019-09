Vyšla systémová aktualizace 9.0.0 pro Switch

Ačkoliv aktualizace s označením 9.0.0 vzbuzuje dojem, že přináší zásadnější vylepšení, ve výsledku to jsou jen drobnosti. Vyhledávání kanálů v News se bezesporu hodí. Funkce „Display QR Code to Check In“ zobrazí QR kód, pomocí nějž Nintendo například někde na akci rozpozná váš Nintendo Account. V menu lze nově přepínat citlivost dotykové plochy mezi položkami standard a stylus.

Další funkce se týká pouze Switche Lite, u nějž půjde vypnout tlačítka na konzoli. Na kartě každého uživatele se objevila položka „Online Play Invites“, v níž bychom měli vidět pozvánky do her od přátel. Celkové vylepšení stability systému zahrnuje opravu, kdy někteří uživatelé nemohou spustit Fire Emblem: Three Houses. A poslední poznámka, nezapomeňte si zvlášť aktualizovat také ovladače Joy-Con.