Sweryho The Good Life našel vydavatele

Kontroverzní vývojář Hidetaka Suehiro aka SWERY si za léta působení v herním průmyslu vydobyl zvláštní pozici. Sice se všichni shodnou na tom, že jeho hry vlastně nejdou hrát, vypadají hnusně a nikdo je pořádně nechápe, přesto mu za ně všichni tleskají. Zatím poslední Deadly Premonition 2 byl průšvih, i tak se mu ale pro chystaný The Good Life (viz náš článek) podařilo sehnat distributora. The Irregular Corporation plánují hru vydat na Steamu, PS4, Xbox One a Nintendo Switch v léte příštího roku.