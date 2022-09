Fanda tvoří realistickou verzi Super Mario Bros. s Chrisem Prattem

Hra Super Mario Bros., která vyšla v roce 1985 na NES, patří k nejdůležitějším hrám herní historie. Chris Pratt propůjčí svůj hlas ikonickému Mariovi v chystaném animovaném filmu Super Mario Bros. Co mají tyto dvě zprávy společného? Jeden z fanoušků Nintenda vytváří realistickou verzi hry a místo Maria složeného z pár pixelů do hry importoval právě Chrise Pratta v ikonickém oblečku. Jak to celé dopadlo, se můžete podívat níže.