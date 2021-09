Erotický horor Succubus půjde koupit na Steamu bez cenzury

Novinka od autorů nechvalně proslulého krváku Agony (naše recenze) již brzy vydají svojí novinku Succubus. Tentokrát si ji budete moci vyzkoušet tak, jak autoři zamýšleli. V obchodech GOG i Steam bude všem majitelům hry zdarma k dispozici patch, který otevře všechny nechutné a erotické scény. S nimi by hra neměla nárok na to projít ratingovými agenturami a nemohla by legálně vyjít.