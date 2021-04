Společnost Cenega oznámila, že Subnautica Below Zero vyjde s českými titulky. „Titulky budou do hry přidány pomocí aktualizace v den vydání, a to pro všechny plánované platformy. Hra vychází 14. května 2021,“ píše se v tiskové zprávě. Pokud jste hráli původní Subnauticu, Below Zero se odehrává rok poté. Hra už je přes dva roky dostupná v předběžném přístupu na Steamu a Epicu, plná verze dorazí na staré i nové konzole.