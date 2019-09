Střílečka Plants vs. Zombies dostane další díl

Electronic Arts se konečně rozpomněli, že mají ve svém portfoliu značku Plants vs. Zombies a rozhodli se ji pořádně vyždímat. Kromě regulérního třetího dílu mobilního akčního rychlíku vydají pod názvem Battle for Neighborville i pokračování neméně úspěšné 3D odbočky. Vyjde již 18. října na PC, Xbox One a PS4.