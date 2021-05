Střílečka Corridor 7 z roku 1994 se dočkala opětovného vydání

Archivy starých her už jsou notně probrané, vydavatelství Ziggurat v nich přesto dokázalo objevit skutečný poklad a vytáhlo na svět pozapomenutou střílečku Corridor 7: Alien Invasion z roku 1994. Ta je zajímavá především tím, že vypadá ještě odporněji než o dva roky starší Wolfenstein 3D, na jehož enginu je postavena. K mání je za cca 150 Kč na GoGu, no neberte to.