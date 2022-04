Streamování playstationových her bude konečně fungovat i v Česku

Chystané spojení služeb PlayStation Plus a PlayStation Now (viz náš článek) nás donedávna nechávalo poměrně chladné, druhá služba totiž nebyla v České republice oficiálně podporovaná. To se ovšem změní, a to nejpozději do 22. června, kdy budou v Evropě spuštěny dvě nové úrovně PS Plus, které budou nabízet i přístup k široké databází starších playstationových klasik.

PlayStation @PlayStation An update on the all-new PlayStation Plus regional rollout plan: https://t.co/Z8P70Tq7TB https://t.co/fzOULnycKR oblíbit odpovědět