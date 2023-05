Zdá se, že kočičí Stray míří na xboxy

Kočičí hra Stray (číst recenzi na Bonuswebu) vyšla loni v červenci na PC a playstationy, přičemž Sony si zajistilo dočasnou konzolovou exkluzivitu. Aktuálně to vypadá, že hra se brzy podívá také na xboxy. Evropská rada pro hodnocení softwaru (ESRB) totiž Stray udělila rating „E for Everyone 10+“. Je tak víc než pravděpodobné, že brzy si zahrají i majitelé xboxů, přičemž ideální by bylo i vydání v Game Passu. Uvidíme.