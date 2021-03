Startuje nová expanze Hearthstone: Forged in the Barrens

Forged in the Barrens je nová expanze karetní hry Hearthstone, která vychází 30. března v 19:00 našeho času. Nové klíčové slovo Frenzy říká, že když je minion poprvé zraněn a přežije, aktivuje se efekt. Kouzla budou po novém mít svoje školy magie stejně jako ve World of Warcraft. Všechny karty už jsou k vidění na oficiálních stránkách.

Co se obsahu zdarma týče, na všechny po přihlášení čeká legendární Shadow Hunter Vol’jin. První odměnou v bezplatném Reward Tracku je další legendárka – Mankrik. Pravděpodobně se dočkáme i speciálních questů, které oslavují vydání hry, ale oficiálně o tom zatím nepadlo ani slovo. Hra zároveň projde zásadními změnami, o nichž jsme více psali na Bonuswebu zde.