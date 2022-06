Stalker 2 vyjde až příští rok, koukněte alespoň na nový trailer

Očekávaná akce Stalker 2: Heart of Chornobyl letos v prosinci nevyjde. Naznačil to i obrázek her z Xbox + Bethesda Showcase, které vyjdou během následujících dvanácti měsíců. A u Stalkera 2 tam svítilo 2023. Nyní neurčité datum vydání příští rok potvrzuje i nový trailer, na nějž se můžete podívat níže. Nadále platí, že hra se podívá na PC, konzole Xbox a dostupná bude i v předplatném Game Pass.