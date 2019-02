Stáhněte si zdarma dva nové oblečky do Spider-mana

Jestli se mi na jinak skvělém Spider-manovi (naše recenze) něco nelíbilo, tak to určitě byla možnost převlékat se do různých kostýmů. Takové práce to muselo dát, přitom byl jeden ošklivější než druhý. Chyba je však zřejmě jen na mé straně a hráči šílené oblečky milují, jinak si nelze vysvětlit, že je autoři do hry ještě dodatečně doplňují. Jestli jste si tedy někdy chtěli zahrát za Spider-mana v bílém či s papírovým pytlíkem na hlavě, díky patchi 1.14 již brzy budete mít tu možnost.