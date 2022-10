Remake Splinter Cellu ztratil svého ředitele

Zatímco hráči už léta marně vyhlížejí nový díl špionážní stealth akce Splinter Cell, Ubisoft loni alespoň oznámil remake prvního dílu z roku 2002. Nová verze poběží na enginu Snowdrop a byť tvůrci chtěli upravit i pár věcí v designu, cílem je respektovat originál – bude to lineární hra, žádný otevřený svět. Projekt ovšem aktuálně ztratil svého ředitele. David Grivel se rozhodl opustit po 11 letech Ubisoft, na hře přitom pracoval od loňského listopadu. Stal se kreativním ředitelem ve studiu People Can Fly (Bulletstorm, Outriders a další). V Ubisoftu pracoval například na hrách Splinter Cell Blacklist, Assassin’s Creed Unity či Far Cry 5 a 6.