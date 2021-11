Spider-Man v Marvel's Avengers nenabídne žádné filmové scény

S ročním odstupem lze konstatovat, že Marvel’s Avengers (naše recenze) dopadli fiaskem. Ke cti autorům budiž fakt, že navzdory mizerným prodejům nad svým dílem nezlomili vaz a dodělávají vše, co v předstihu slíbili. I když už je to nejspíše jen formalita, protože ke hře už se dnes vrací jen málokdo. Nic na tom zřejmě nezmění ani nová postava Spider-mana, kterou dostanou zdarma všichni majitelé hry s playstationy. Na rozdíl od všech předchozích nebude mít příběhovou kampaň s filmečky, o pozadí pavoučího muže se dozvíme jen z nalezených textových dokumentů. Magazín IGN dostal možnost si tuto pasáž s předstihem zahrát a jak je patrné z videa, není příliš o co stát.