Cílem speedrunu je projít hrou nebo vybranou pasáží co možná nejrychleji. Zakázáno je používat cheaty. Bez glitchů a chytrého využívání herních mechanismů, které hráči používají jinak, než tvůrci plánovali, by to naopak nešlo.

Co se týče aktuální řežby Doom Eternal (číst recenzi na Bonuswebu), profíci už jsou schopni dojít na konec za méně než devadesát minut. Je zřejmé, že časy se budou ještě zlepšovat. Zahrnuje to samozřejmě hodně létání a přeskakování celých pasáží.