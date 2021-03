„Sovětský Bioshock“ Atomic Heart bude mít detailní fotomód

Chystaná akční hra Atomic Heart vypadá každým dnem lépe a lépe. V novém traileru se můžeme podívat na nejmodernější grafické vychytávky, které do hry přibyly, a abyste si je mohli vychutnat i beze stresu, přibude do hry na funkce bohatý fotomód. Datum vydání ještě neznáme, ale mělo by to být ještě letos.