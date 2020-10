Sony představilo uživatelské rozhraní PlayStationu 5

Bez většího upozornění dnes proběhl další díl pořadu State of Play, ve kterém Sony představuje novinky ohledně své konzole PlayStation. Tentokrát přišla řada na uživatelské rozhraní. To má být samozřejmě ještě rychlejší a intuitivnější než dosud, přitom trochu připomíná to, na které jsme byli zvyklí z konzole PS3. Více viz samotné video.