Sony letos zřejmě uzavře obchody u PlayStationu 3, Vity a PSP

Sony se podle zdrojů serveru The Gamer chystá letos trvale uzavřít digitální obchody, které jsou navázány na PlayStation 3, PS Vitu a PlayStation Portable (PSP). U PSP a PS3 by mělo k zavření dojít

2. července, zatímco u Vity 27. srpna. S tím se pojí i jedna velká nepříjemnost, která je v dnešní době čím dál aktuálnější. A sice, že uživatelé ztratí přístup ke svému digitálně zakoupenému obsahu. Zatím nezbývá než počkat, k oficiálnímu oznámení by mělo dojít koncem měsíce.