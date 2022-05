Songs of Conquest vstoupili do předběžného přístupu, připomínají HOMAM

Pixelartová tahová strategie Songs of Conquest na první, druhý i třetí pohled připomíná kultovní sérii Heroes of Might and Magic a její autoři se tomuto srovnání rozhodně nebrání. Od včerejška jsou k dispozici v rámci předběžného přístupu na Steamu, a i když těch cca 760 Kč není zrovna málo, podle prvních reakcí se nákup vyplatí. Aktuálně tam má hra skvělé hodnocení 92 %.