Slovenský Forgotten but Unbroken bojuje o peníze na Kickstarteru

Vývoj slovenské tahové strategie Forgotten but Unbroken (viz náš článek) dospěl tak daleko, že se vývojáři rozhodli obrátit na komunitní financování, které by jim přineslo potřebnou finanční podporu na dokončení projektu. Kampaň najdete na Kickstarteru, zatím se podařilo vybrat cca pětinu z požadovaných 1,9 milionu korun.