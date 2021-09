Slovenské RPG Sacred Fire vyjde již příští měsíc

Sacred Fire se soustředí především na psychologii postav a jejich vzájemné vztahy. Vnitřní rozpoložení protagonistů má být určeno mnoha aspekty, jako je strach, sebevědomí, hněv či respekt, z nichž každý nabývá nějaké číselné hodnoty. V soubojích pak nevolíte mezi tím, jestli protivníka vezmete palcátem po hlavě, nebo mečem do slabin, ale jaký přístup k němu zvolíte (viz náš článek). Jestli zajímavý koncept bude fungovat i ve skutečnosti a nejen na papíře, se budeme moct přesvědčit od 19. října, kdy hra vstoupí do režimu předběžného přístupu.